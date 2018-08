Spotorno. Si è svolta ieri pomeriggio presso il cortile delle scuole elementari la festa di fine mese del campo solare comunale, gestito dalla Cooperativa Sociale Cooperarci. Erano presenti bambini, educatori, famiglie, amministratori del Comune di Spotorno e membri del Consiglio dell’Opera Pia Siccardi.

“Il servizio anche quest’anno si è confermato essere molto apprezzato dalle famiglie, tanto che abbiamo avuto un aumento considerevole delle iscrizioni rispetto agli scorsi anni – afferma l’assessore alla Famiglia e all’Infanzia Giulia Moretti – questo ci rende orgogliosi dell’impegno che il Comune e l’Opera Pia Siccardi, che in convenzione contribuisce concretamente alla realizzazione del servizio, destinano al campo solare”. Quest’anno per ampliare l’offerta delle attività ricreative, è iniziata una collaborazione con la Lega Navale di Spotorno, che ha realizzato dei corsi nuoto per i più piccoli, mentre i più grandi hanno avuto la possibilità di frequentare un corso vela.

Foto 2 di 2



Inoltre, dopo il successo dei corsi Judo in spiaggia dell’estate 2017, quest’anno la Polisportiva Spotornese ha proposto un corso di mini volley, molto apprezzato dai bambini. Prosegue l’assessore: “L’idea di coinvolgere la Lega Navale è venuta all’Opera Pia, poiché lo scorso anno, tramite i questionari che a fine estate vengono distribuiti alle famiglie per misurare il livello di gradimento del servizio, era appunto emerso il desiderio di poter variare le attività e poter insegnare a nuotare ai bambini più piccoli. A nome di tutta l’amministrazione vorrei ringraziare di cuore i membri del Consiglio che svolgono davvero un lavoro prezioso volto a migliorare il servizio sotto ogni suo aspetto. Ritengo che coinvolgere realtà locali, come le associazioni o le società sportive sia molto importante, soprattutto per farle conoscere ai nostri piccoli cittadini ed alle loro famiglie”.

Nel mese di agosto, oltre alle attività in mare, sono in programma la gita presso il parco “Villa Serra” di Genova, la consueta visita presso la sede dell’AIB Spotorno con merenda e doccia sotto gli idranti e la festa di fine agosto presso la spiaggia del campo solare. Un ricco programma reso possibile anche dall’ottimo lavoro svolto dagli uffici e dagli educatori della cooperativa.