Spotorno, giovane tenta il suicidio lanciandosi dal secondo piano: grave in ospedale

Spotorno. E’ stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pitra Ligure la giovane che, questo pomeriggio, ha tentato di togliersi la vita a Spotorno.

Secondo quanto riferito, pochi minuti prima delle 16, in piazza Napoleone, a Spotorno, una ragazza sulla ventina, per motivi sconosciuti, ha cercato di mettere in atto l’insano gesto.

Per riuscirci si è lanciata da una finestra situata al secondo piano di un condominio. Immediato l’allarme, lanciato da alcune persone presenti in piazza che hanno assistito all’accaduto.

Sul posto è intervenuta la croce bianca di Spotorno, che ha trasportato la giovane in codice rosso presso il nosocomio pietrese. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.