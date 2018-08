Spotorno, frontale tra due auto sulla via Aurelia: conducenti trasportati in ospedale

Spotorno. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12,20, sull’Aurelia, a Spotorno.

Per cause ancora in via di accertamento e forse complice la pioggia caduta copiosamente sulla Riviera nelle ultime ore, due auto si sono scontrate frontalmente.

A rimanere feriti, entrambi i conducenti, una donna di 48 anni e un uomo di 65. Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dei militi della croce rossa di Vado Ligure e la croce bianca di Spotorno, che hanno trasportato i feriti, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.