Spotorno, 37enne trovato cadavere in casa

Spotorno. Dramma questa mattina a Spotorno dove, in via Toscana, intorno alle 11, un trentasettenne, un turista, è stato trovato senza vita in casa. All’arrivo dei soccorritori per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Del ritrovamento del cadavere sono stati subito informati i carabinieri che hanno svolto tutti gli accertamenti del caso. Gli inquirenti hanno escluso la presenza di traumi, ma per accertare le cause esatte della morte il pm di turno Vincenzo Carusi ha disposto l’autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni dal medico legale Marco Canepa.

Secondo le prime informazioni, una delle ipotesi presa in considerazione è quella dell’overdose visto che nell’appartamento è stato ritrovato del metadone.