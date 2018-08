Provincia. Manifestazioni sportive, sagre, concorsi di bellezza, spettacoli per bambini e mostre fotografiche ed artistiche. Sono tanti gli eventi che animeranno il savonese nella penultima domenica di agosto.

Ad Albenga prosegue l’edizione 2018 di Sagralea. Il programma della giornata conclusiva prevede alle 21.30 in Sala Calleri un laboratorio di degustazione vini a cusa di Ais; alle 21.30 serata danzante con l’orchestra Cristian e la Luna Nueva; alle 21.30 intrattenimento musicale nella zona ristorante con i 3 Gotti H. Alle 23 si terrà l’estrazione della lotteria di Sagralea.

Ad Albenga si chiude la rassegna musicale “Concertando tra i Leoni”, organizzata dalla sezione Ucai di Albenga-Imperia, in collaborazione con la diocesi e il patrocinio del Comune, nell’affascinante e artistica piazzetta dei Leoni, ritorna la rassegna musicale “Concertando tra i Leoni”, giunta al suo 14° compleanno. Ad esibirsi a partire dalle 21.15 sarà l’Orchestra giovanile del Ponente ligure “Ligeia”, conosciuta a livello nazionale. Alcuni musicisti si sono esibiti in Vaticano nell’Aula Paolo VI alla presenza di papa Francesco. Prenderanno parte al concerto anche i docenti Giovanni Sardo e Roberto De Mattia.

Al Festival Teatrale di Borgio Verezzi va in scena la prima nazionale di “Non si uccidono così anche i cavalli?”, tratto dall’omonimo romanzo di Horace McCoy nella traduzione di Giorgio Mariuzzo e per l’adattamento di Giancarlo Fares. Con Giuseppe Zeno e con Sara Valerio, un cast di 14 attori e una band di musica dal vivo. La regia è di Giancarlo Fares.

Domenica 19 agosto alle 20 in piazza Libertà ad Alassio si tiene la quarta edizione di “Miss Acqua di Alassio”. Il programma della nuova edizione 2018 di Miss Acqua di Alassio, prevede dalle 20 il benvenuto agli ospiti che saranno accolti con proposte finger food e calici di bollicine italiane e fatti accomodare ai tavoli loro assegnati per un “apericena” di alta qualità. Il tutto con intrattenimento musicale adeguato grazie a “The Lounge Duo” con il chitarrista Andrea Maddalone e la cantante Liwen Magnatta (del gruppo vocale dei Cluster da X-Factor 2008). L’inizio della manifestazione è previsto per le 21.30 e vede la partecipazione di bellissime miss e la presenza di ospiti di livello quali la cantante Roberta Bonanno (da Amici 2007) accompagnata dal chitarrista Mauro Vero e del cantautore alassino di fama nazionale ed internazionale Franco Fasano. Presenta Marco Dottore. Acconciature by Gianni Di Muro Alassio, Make Up by Q Studio Make-Up RP di Roberta Piacente. Media partner Tgevents.it – Tgevents Television.

A Loano proseguono gli appuntamenti di “Loano a misura di famiglia”, il cartellone di spettacoli dedicati a bambini e famiglie che si inserisce nell’ambito della rassegna “Dreams Festival” promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna. Domenica 19 agosto alle 21.30 all’arena estiva del Giardino del Principe va in scena “Favole a volontà”, spettacolo cura della compagnia del Teatro Scalzo. Lo show comprende favole originali e classiche narrate utilizzando illustrazioni, grandi pupazzi, collage e trampoli. Durante la serata verranno affrontate tematiche sociali, valori umani e, grazie alle “Eco Favole” tratte dal romanzo di Irene Messina, ci si soffermerà su problematiche legate all’ecologia e alla natura quali il cibo a chilometro zero, la deforestazione e l’inquinamento. L’ingresso è libero.

Sempre a Loano è ancora possibile partecipare alla “Van Gogh Immersive Experience”, dove il visitatore proverà la straordinaria esperienza di immergersi completamente nei quadri del celebre artista impressionista. La “Immersive Experience” interagisce con l’osservatore, lo prende per mano e lo invita ad entrare dentro ai dipinti di uno dei pittori più amati di tutti i tempi dando vita ad un nuovo modo di conoscere e vivere l’arte. Grazie anche all’utilizzo di speciali visori da realtà virtuale, il pubblico vivrà l’emozione di passeggiare in un mondo 3D estremamente realistico. In ogni scena, i visitatori potranno percepire e vedere l’ambiente ed il paesaggio con gli occhi di Vincent Van Gogh. In alcuni momenti le loro mani potranno addirittura contribuire a dipingere l’opera che stanno esplorando. L’obiettivo è approfondire la conoscenza di Vincent Van Gogh e del suo mondo attraverso le sue opere, esplorando il contesto creato dal pittore e l’interpretazione che l’artista ha dato di ciascun dipinto.

Al Tennis Club di Loano si conclude il celebre “Giallone di Ferragosto”, tradizionale torneo estivo nato negli anni ’70 e diventato ormai un evento imperdibile per tutti gli appassionati di tennis del comprensorio e anche per i “tennisti turisti”. L’evento gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, del Coni e della Federazione Italiana Tennis. La formula della competizione prevede incontri di doppio a tabellone di eliminazione: in ogni turno, i quattro giocatori di ogni partita saranno estratti a sorte tra i partecipanti ancora in gara. Le coppie sono formate per sorteggio prima dell’ingresso in campo: la denominazione di torneo “giallo” deriva proprio dal fatto che i giocatori non sanno fino all’ultimo chi sarà il loro compagno né l’avversario. A fare da contorno alla competizione, che prevede ricchi premi, grigliata, musica e divertimento.

Domenica 19 agosto alle 14 al campo Levratto di Zinola a Savona si tiene l’edizione 2018 del Torneo Antirazzista. L’edizione 2018 vedrà otto squadre confrontarsi in partite di calcio a 7 in un’atmosfera interculturale e solidale. L’evento, organizzato all’interno della festa dell’Anpi provinciale, è promosso dall’associazione partigiana in collaborazione con “In Your Eyes” ezine e la neonata squadra di calcio popolare savonese One Love FC. In contemporanea al torneo, per i bambini e ragazzi presenti il Collettivo Grigio Balena organizzerà un Laboratorio Artistico gratuito con tempere, pastelli e braccialetti. L’edizione 2018 è dedicata al ricordo di Hayet Maatoug, scomparsa tragicamente a inizio anno, che è sempre stata presente alle precedenti edizioni con la sua associazione “Gli Amici del Mediterraneo”.

Alla Fortezza del Priamar di Savona si conclude domenica 19 agosto “Cinema in Fortezza”, rassegna cinematografica curata da Nuovofilmstudio. In programma alle 21.30 “Lazzaro felice” di Alice Rohrwacher.

Ultima giornata della 51esima edizione della “Sagra delle Melanzane ripiene” organizzata dalla proloco di Gorra e Olle. Oltre alla protagonista della festa, la melanzana ripiena, si potranno trovare tante altre specialità: chi fosse vegano o vegetariano troverà piatti fatti appositamente. Quest’anno sarà presente anche un mastro gelataio che preparerà gelati: al momento tra i gusti anche quello al Chinotto di Savona, prodotto Dop. Sul palco la band dei Déjà Vu. Ci sarà inoltre nel salone della Pro Loco un’esposizione di modellini. Navetta bus da Finale Ligure per raggiungere la frazione di Gorra.

Domenica 19 agosto a Cengio seconda giornata del “Tractor Pulling”, sport motoristico il cui principio della competizione è il trascinamento di un rimorchio zavorrato (slitta) su un tracciato retto realizzato in terra battuta della lunghezza di 100 metri (circa 300 piedi nel sistema di misura americano). L’evento si svolgerà a Cengio, in località Brignoletta nelle aree limitrofe dove troverà spazio anche il raduno di trattori d’epoca e non. La prima edizione del Tractor Pulling Val Bormida è riservata a trattori di serie (sono previste varie categorie con due slitte da 0 a 500 cavalli) e si svolgerà in un suggestivo contesto rustico all’insegna del più genuino divertimento e tipicità gastronomiche.

Sarà visitabile ancora domenica 19 agosto “Adri”, mostra personale di Adriana Podestà allestita al Circolo degli Artisti di Pozzo Garitta ad Albissola Marina. L’artista genovese è ormai da qualche anno frequentatrice degli spazi del nostro territorio ma è la prima volta di una “sua” mostra presso il Circolo degli Artisti. È una pittrice “vera” e “semplice” che difficilmente abbandona i soggetti in cui riscontra la massima espressione dei sentimenti e li riproduce dopo averne recepito l’essenza che intende trasferire nell’animo altrui. La ragazza ritratta da Adriana Podestà riporta ai ritratti, cari alla pittrice, che sembrano ispirati al Naturalismo tardoromantico di un Serov.

Fino al 9 settembre a Borghetto Santo Spirito è allestita la mostra “Te lo meriti Alberto Sordi”, esposizione di manifesti, foto e locandine cinematografiche della Collezione Borgheresi dedicata al grande e popolare attore italiano a quindici anni dalla scomparsa. L’iniziativa è curata dal C.G.S. Club Amici del Cinema, dal Missing Film Festival – Lo schermo perduto e dal Cinema Arena Vittoria con il patrocinio del Comune di Borghetto Santo Spirito – Ufficio Cultura, che vuole inaugurare con questo evento una serie di iniziative culturali incentrate sulla settima arte. La manifestazione intende omaggiare la filmografia di Alberto Sordi (forse l’attore più popolare della storia del cinema italiano) la cui fama non sembra cessata, come dimostra sia la costante programmazione televisiva dei suoi film sia la numerosa pubblicistica critica e storiografica a lui direttamente o indirettamente dedicata (si pensi ai libri di Fava, Fofi e Sanguineti). Ad accompagnare la mostra, vi sarà anche un breve filmato con alcune delle sequenze più significative di Alberto Sordi e una selezione di brani musicali tratti dalle colonne sonore dei film a cui l’attore ha partecipato.

