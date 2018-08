“Spiagge sicure”, lotta al commercio abusivo: denunce e sequestri a Finale Ligure

Finale Ligure. Continua con grande intensità anche a Finale Ligure l’azione di contrasto al commercio abusivo, nell’ambito del progetto nazionale “Spiagge Sicure”,

Solo negli ultimi giorni la Polizia Municipale di Finale Ligure ha deferito all’autorità giudiziaria due persone, per aver posto in vendita oggetti riportanti marchi contraffatti delle più note griffe di moda, e contestato verbali per un valore di 30.000 euro a soggetti sorpresi a vendere sprovvisti della prescritta autorizzazione.

Circa ottocento i pezzi sottoposti a sequestro fra capi di abbigliamento, accessori, articoli da spiaggia, occhiali e altri prodotti con marchio contraffatto.

Nel corso delle azioni di contrasto all’abusivismo commerciale sono state anche identificate e sottoposte a controllo di polizia una decina di persone.