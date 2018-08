Spettacoli, concerti, gastronomia, shopping: tutto pronto per la 7^ edizione della Notte Bianca di Celle Ligure

Celle Ligure. Tutto pronto a Celle per la settima edizione della Notte Bianca, organizzata dal Consorzio Promotur e dal Comune di Celle Ligure, in collaborazione con l’imprenditoria turistica cellese. Dalle 19 di martedì 21 agosto nel centro storico e sul lungomare spettacoli, musica, concerti, gastronomia, artigianato e shopping di qualità.

Tante le piazze e le vie coinvolte con musica, concerti, ballo, animazione, per una notte che prende vita. Si comincia alle 20 in via Pescetto con D.J. Pilù & Davidino Vocalist, con un po’ di swing e musica soft nel pre serata, per accompagnare la cena e in piazzetta Arecco e con l’Asd Dimensione Danza di Gabriella Bracco, da Cairo Montenotte, che proporrà baby dance per far divertire i più piccoli. Alle 21, in piazza del Popolo sarà la volta di Suara Acoustic Trio, che nasce dall’amicizia e dalla condivisione dei gusti musicali di Audjah Syarifah Rachmi (voce), Simone Mazzone (chitarra acustica) e Lorenzo Lajolo (basso): il trio propone un’interessante scaletta di grandi successi internazionali dagli anni ‘60 ad oggi (James Brown, Beatles, Bee Gees, Sia, Beyoncè, Pink).

Arrangiamenti in chiave acustica che si fondono con raffinatezza ai virtuosismi vocali di Audjah, giovane cantante indonesiana eccezionalmente talentuosa, che nel 2017 ha partecipato alla trasmissione Amici. Alle 22, si esibiranno in piazza Sisto IV gli Sheldon and The Rolling Cats, per una serata all’insegna del rock’n roll e rockabilly: 5 musicisti che arrivano da Genova ed amano il rnr, uno spettacolo per rendere omaggio agli artisti degli anni ’50 e ’60, rievocandone suono, attitudine e, perché no, abiti e look, replicando i grandi successi dell’American Graffiti e completando lo show con furiosi brani inediti. Le loro influenze? Jerry Lee Lewis, Elvis, Gene Vincent, Chuck Barry, Beatles, Bill Haley,The Platters… In piazzetta San Bastian, sempre alle ore 22, ci saranno Les Trois Tetons: da oltre vent’anni sinonimo di rock and roll, sudato e sanguigno. Senza fronzoli né inganni la loro musica, il loro rock puro ma contaminato ripercorre una strada che parte dal Delta e si spinge fino al CBGB’s, passando per il Marquee e per mille pub. Sempre alle 22, in piazzetta Arecco toccherà anche agli Studio 54 Disco Band: da un’idea e dall’esperienza live di due costole dei Libero Arbitrio Tribute band, nasce una super band che accomuna professionisti di varia estrazione ed esperienze. Un mix esplosivo per uno spettacolo tutto da ballare, dove i cambi d’abito e l’atmosfera sono parte integrante di un viaggio nel tempo che attraverso la musica comincia negli splendidi anni ‘70 dello Studio 54 e ci trasporta sulle note degli ’80 e poi chissà. A chiudere la serata dalla mezzanotte alle due Vale Dj in piazza del Popolo, grazie alla Focacceria Tutt’Intorno e il rock and roll del Bar 27, in piazzetta Arecco saranno gli XEvents a far ballare tutti, mentre in via Pescetto ci penseranno DJ Pilù e Davidino Vocalist.

Ma l’animazione non finisce qui: nelle vie interne del centro si esibiranno Pimp My Karma, duo clown con chitarra, acrobatica e beatbox. E poi gli spettacoli di magia allegri e coinvolgenti di Alex Rivetti e Andrew O’Royon, per bambini e non solo. I più piccoli avranno il molo per divertirsi, grazie ai giochi gonfiabili e ai tappeti elastici della ditta Esposti e poi il truccabimbi di Pensieri di Fata. Ai Piani, la festa di Pino Pinguino in via Genova, presso la gelateria Igloo. In via Pescetto Monica Porro e Laura Di Fonzo in una performance di Live Painting. Dalle ore 18, mercatino dell’artigianato sul lungomare Crocetta: circa ottanta stand con mille idee regalo, tutte fatte a mano, a partire dal molo centrale fino ai Piani. Si potranno ammirare ed acquistare prodotti realizzati in paste sintetiche o con materiali di riciclo, oggetti in vetro, legno e ceramica, accessori in pelle, stoffa e lana, lavori ai ferri o all’uncinetto, e poi ancora composizioni floreali, dipinti, bijoux, senza dimenticare il cucito creativo, il découpage e il cartonaggio, insomma mille prodotti nati esclusivamente dalla passione per il lavoro manuale e dall’amore per l’artigianato.

Punto forte della serata saranno le proposte enogastronomiche di ristoranti, bar e stabilimenti balneari, che prenderanno per la gola i visitatori con prodotti di qualità all’insegna del migliore streetfood. Questi i 30 locali coinvolti: Pescheria Friggitoria Franca Stelin, La Bistronomia di Emiliano, Bar Focacceria I Giascia, Ristorante ‘A Lanterna, Ristorante 27 Food and Drinks, Antico Bar Nazionale, Ricky e Mary Pasta Fresca, Bar ‘A Battigia, Hosteria La Pesca, Focacceria della Piazza, Bar Milano, Bagni Olimpia, Bagni Vittoria, Bagni Stella del Sud, Bagni Italia, Bagni Luciani, Bagni Ellida, Ristopub La Ghironda, Bagni Angelo, Bar 27, Roxy Bar, Bar Focacceria Tutt’Intorno, Ristorante Meta, Ristorante Il Bagatto, Trattoria di Mare La Risacca, Ristorante Mille Volte, Ristorante Intralcio, Ristorante San Bastian, Public, Bar Gelateria Igloo. Naturalmente negozi aperti per uno shopping di eccellenza.

La notte prende vita a Celle Ligure martedì 21 agosto. Ma gli eventi non finiscono mai: sabato 1 settembre tutti a Celle per la Notte Viola.

Per informazioni rivolgersi allo Iat di Celle Ligure (tel. 019/990021 fax 019/9999798 infoturismocelle@comunecelle.it) o al Consorzio Promotur (tel. e fax 019/991774 celle_promotur@libero.it). Pagina Facebook (WCELLE) e Instagram (W_Celle).