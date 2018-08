Savona. Non si fermano le segnalazioni dei nostri lettori sulla situazione della raccolta rifiuti a Savona, con disagi e non poche lamentele. “Sono mesi che siamo in queste condizioni, in via Bixio. Evidentemente la tassa raccolta rifiuti non serve per la raccolta…” si sfoga un cittadino savonese. E non mancano proteste anche per altre zone di Savona, come per corso Ricci.

Foto 2 di 2