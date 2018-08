Spari e paura in centro Albenga: esplosi colpi di pistola contro un portone e un’auto

Albenga. Almeno tre colpi di pistola esplosi, in una tranquilla serata di fine estate, contro un portone ed una vettura parcheggiate. Il gravissimo episodio, probabilmente un atto intimidatorio, è avvenuto in via Trieste ad Albenga, in pieno centro città, giovedì scorso.

Fortuntamente nella sparatoria non è rimasto ferito nessuno, ma, visto che diversi proiettili sono stati sparati ad altezza uomo (alcuni hanno attraversato la vetrata del portone di un condominio), è chiaro che il rischio che finisse in tragedia è stato alto.

Sul gravissimo episodio, da subito, stanno indagando i carabinieri della compagnia di Savona (proprio per evitare che le indagini potessero essere danneggiate, per diversi giorni, sulla notizia è stato mantenuto il massimo riserbo).

Secondo le informazioni trapelate, due proiettili hanno centrato il portone di un condominio di via Trieste (uno è stato sparato in basso, l’altro a mezza altezza), danneggiando le vetrate, mentre altri sono stati indirizzati contro un’auto parcheggiata e si sono conficcati nella carrozzeria di una delle portiere.

Dopo la sparatoria sono stati allertati i carabinieri, che sono immediatamente intervenuti per gli accertamenti del caso. Delle indagini si stanno occupando i militari della compagnia di Albenga, che si sono avvalsi anche del supporto dei colleghi del Ris (Reparto investigazioni scientifiche) per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.