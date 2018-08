Sparatoria Albenga, il fidanzato della vittima dello stalking: “Non sono mai stato minacciato da nessuno”

Albenga. Continuano ad emergere nuovi dettagli e testimonianze in relazione alla sparatoria che si è consumata in via Trieste, ad Albenga, nella notte a cavallo tra giovedí e venerdí scorso.

E a parlare, ora, in esclusiva ai microfoni di Ivg.it, è l’attuale fidanzato della vittima dello stalking, che ha voluto fornire alcune precisazioni e la sua posizione in relazione a quanto accaduto.

“Troppe persone stanno parlando ‘a vanvera’ di quanto accaduto e questo fa rabbia perchè dalla nostra bocca non è mai uscito nulla, – ha spiegato il ragazzo. – Personalmente ne ho parlato solo con i carabinieri, che mi hanno fatto una serie di domande alle quali ho risposto senza problemi. Ma voglio che sia chiaro che io, noi, non abbiamo accusato nessuno per i colpi di pistola esplosi in via Trieste”.

“Mi è stato chiesto se avessi avuto problemi specifici con qualcuno, ma ho negato e ho detto il vero. I carabinieri si stanno occupando della vicenda, ma ci tengo a specificare che noi non abbiamo mai accusato nessuno di specifico, non ci siamo mai presi questa responsabilità. Ma allo stesso tempo mi prendo la piena responsabilità di quello che sto dicendo: nient’altro che la verità. L’unico modo per sapere la verità sull’intera vicenda, invece, è aspettare che gli inquirenti finiscano il proprio lavoro”.

Quindi, un passaggio sulla notte dell’accaduto: “La sera in cui sono stati sparati i colpi sul portone e l’auto, io ero a lavorare. A casa c’era la mia fidanzata. È incinta, con un gravidanza a rischio. Ci ha messo poco a capire cosa fosse successo, ha subito un enorme spavento”.