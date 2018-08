Alassio. Un ragazzo e la sua donna, di origini piemontesi, sono stati arrestati dai carabinieri di Alassio con l’accusa di spaccio di sostanza stupefacente in concorso e possesso di ingiustificato di arma da taglio, in concorso.

I militari, nell’ambito dei consueti controlli e dell’attività investigativa contro lo spaccio, hanno preso i due giovani con le mani nel sacco: sono stati sequestrati 20 grammi di hashish, 40 dosi di chetamina, 1 grammo di cocaina e 500 euro in contanti, frutto dell’attività illecita. Inoltre, i carabinieri hanno trovato addosso ai due anche un coltello.

I due pusher sono stati trovati nei pressi di un noto locale ricettivo abitualmente frequentato da giovani. La coppia torinese sarà processata domani per direttissima presso il Tribunale di Savona.

L arresto odierno dei carabinieri della radiomobile si inserisce in una ampia ed articolata azione di contrasto pianificata e resa esecutiva durante la stagione estiva allo scopo di reprimere i reati. Nelle prossime ore il presidio sul territorio sarà intensificato in vista dei noti eventi estivi che richiamano un numero considerevole di pubblico: task force con l’utilizzo di militari in borghese, pronti a segnalare ed intervenire.