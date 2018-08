Sorpassa a tutta velocità sull’Aurelia Bis e danneggia un’auto: caccia a moto pirata

Villanova d’Albenga. Caccia a moto-pirata che questa mattina, nel tratto di Aurelia Bis, a Villanova d’Albenga ha colpito in pieno un’auto, mandando in frantumi lo specchietto retrovisore e il finestrino della vettura a seguito dell’urto. Su Facebook è stato pubblicato un appello per rintracciare una moto di scura di grossa cilindrata, che avrebbe sorpassato la fila di macchine incolonnate a tutta velocità, invadendo anche la corsia opposta alla marcia.

Per il conducente danneggiato è stato impossibile prendere il numero targa del mezzo a due ruote: l’episodio è avvenuto all’interno della galleria dell’Aurelia Bis che collega Villanova ad Albenga.

La moto, a forte velocità, colpendo in pieno lo specchietto ha riversato schegge e detriti sul finestrino, con grave rischio per la donna alla guida dell’auto.

“Faccio questo appello per non lasciare impunito l’ennesimo pirata della strada” dice nell’appello pubblicato sui social. “La cosa più grave non è il fatto in se, ma che sia scappato! Chiedo aiuto per rintracciarlo!” conclude.