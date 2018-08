Si schianta con la moto d’acqua contro la barca dell’amico e sviene: lo salva un’infermiera su un’altro natante

Finale Ligure. Se l’è vista veramente brutta un uomo che oggi pomeriggio ha rischiato di annegare dopo essersi andato a schiantare con la moto d’acqua contro la barca a vela di un amico.

L’episodio si è verificato oggi pomeriggio al largo di Finale Ligure. L’uomo era al volante di una moto d’acqua, trainata sul posto dalla barca a vela di un amico; mentre era alla guida del mezzo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è andato a sbattere proprio contro il natante dell’amico. Nell’urto si è ferito alla testa in maniera seria, ha perso conoscenza ed ha incominciato ad annegare.

Per sua fortuna nei pressi c’era un’altra imbarcazione a bordo della quale si trovava un’infermiera. La donna ha provveduto immediatamente a rianimarlo. Poco dopo il gruppo è stato raggiunto da una imbarcazione della guardia costiera. Alla fine l’uomo è stato portato al Santa Corona in codice giallo per le cure del caso.