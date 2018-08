Sfilata di moda ad Andora, il teatro a Verezzi e la Festa dei Gunbi a Toirano: domenica “calda” di eventi in provincia

Provincia. Una domenica “calda” di eventi ci aspetta in questo primo fine settimana d’agosto, il mese migliore per godersi tutti gli appuntamenti in giro per il Savonese. “Calda” ma anche variopinta: diversissimi tra loro sono infatti le iniziative organizzate.

A cominciare dalla sfilata di moda alla Marina di Andora, che mette “in mostra” le migliori proposte fashion del ponente. A Borgio Verezzi si respira ancora l’odore del palcoscenico con il 52° Festival: in cartellone un’irresistibile pièce con in scena Gaia De Laurentiis e il genovese Ugo Dighero. A Celle Ligure rieccheggiano le melodie irlandesi grazie all’estro virtuoso di Derek Hickey, accompagnato dai Birkin Tree nel verde della pineta.

Ceriale diventa per una giornata intera il “parco giochi” dei più piccoli. Le onde marine e sonore del Mediterraneo “si infrangono” a Vezzi Portio. I Gunbi fanno festa a Toirano.

Questi sono solo alcuni degli eventi più significativi. La nostra consueta agenda IVG Eventi vi tiene aggiornati su tutte le altre manifestazioni in calendario.

Andora. Torna “Profumo d’estate – La notte della grande moda”, che mette in passerella le proposte moda di negozi di Andora e del Ponente ligure. Domenica 5 agosto dalle ore 21 in piazza santa Maria, alla Marina, saranno protagoniste le attività commerciali e artigianali di Andora in uno show presentato da Luca Galtieri e organizzato dal Comune, in collaborazione con l’Associazione Arti e Mestieri.

Il tema di quest’anno è “Catene e Libertà” e porterà sul palco anche un momento di riflessione sulla violenza di genere con ospite la psicologa Graziella Cavanna.

Si tratta di un evento divenuto ormai consueto per l’estate andorese, in cui vengono presentate le proposte moda estive e qualche anticipazione sulla prossima stagione, in una sfilata spettacolo, ideata da Giusy Ferro e a cui partecipano sei negozi: “Capelli e Vanità” di Giusy Ferro, Caemi officina tessile, Da Vanity abbigliamento, Ghota Concept store, Passo Passo Calzature, White Me abiti da sposa e sposo, Una mosca bianca abbigliamento. Il trucco è curato da Alice Masia.

Ospiti della sfilata di capi e accessori moda il Coro di Andora diretto da Massimiliano Viapiano, la cantante Chiara Ragnini, il mimo Simone Barbato, la violinista Denise Lanza con interventi di danza curati da Rosanna Baggetta. Nel corso della serata alcuni artigiani realizzeranno lavorazioni dal vivo.

Borgio Verezzi. Nell’edizione del cinquantennale avevano entusiasmato il pubblico con “L’inquilina del piano di sopra”, spettacolo di grande successo che il prossimo inverno sarà in tournée per la terza stagione consecutiva. Adesso Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero ritornano al 52° Festival di Borgio Verezzi con “Alle 5 da me”, altra irresistibile commedia dello stesso autore, il francese Pierre Chesnot, proposto in prima nazionale in tre serate da domenica 5 a martedì 7 agosto alle ore 21:30 in piazza sant’Agostino.

La regia è ancora di Stefano Artissunch, le scene sono di Matteo Soltanto, le musiche composte appositamente dalla Banda Osiris.

L’esilarante “Alle 5 da me” racconta i disastrosi incontri sentimentali di un uomo in cerca di stabilità affettiva e di una donna ossessionata dal desiderio di maternità. In scena cinque donne che corteggiano un uomo e cinque uomini che corteggiano una donna. Come spesso capita nella vita, quando si vuol incontrare qualcuno alla svelta, si diventa poco selettivi.

Così i due protagonisti finiscono per trovarsi ad accogliere in casa personaggi davvero singolari e a tratti paradossali, attraversando un vero e proprio percorso ad ostacoli che li porterà a cimentarsi con grande maestria nelle più svariate interpretazioni e dimostrando ognuno le proprie straordinarie capacità attoriali.

Celle Ligure. Uno spettacolo davvero emozionante e coinvolgente nell’atmosfera mediterranea della Pineta Bottini, luogo affascinante dal quale si gode una meravigliosa vista della riviera. Domenica 5 agosto alle ore 21:15 nella pineta Bottini il concerto dei Birkin Tree insieme al grande musicista irlandese Derek Hichey, virtuoso dell’irish accordion, sarà il secondo appuntamento della terza edizione della rassegna “Sud & Nord: emozioni erranti in pineta”, organizzata dall’assessorato al Turismo del Comune di Celle Ligure con la direzione artistica dell’Associazione Corelli.

Uno spettacolo dedicato alla grande tradizione musicale dell’organetto irlandese, ricca di atmosfere, colori e… grande poesia! Un percorso musicale in cui si potranno sia ascoltare romantiche ballate sia godere del ritmo e dell’energia del grande repertorio strumentale irlandese.

La kermesse vuole presentare allo spettatore la bellezza della Pineta Bottini, luogo davvero particolare nel panorama della riviera di Ponente, che ospiterà nell’ambito della serata un importante momento dedicato all’arte scultorea nell’ambito del progetto “Celle Land Park”.

Ceriale. Preparatevi ad una avventura centopica! Domenica 5 agosto si festeggia l’estate a Ceriale con le avventure di Mia and me! In piazza della Vittoria troverete un village centopico con giochi, attività a tema unicorno e tantissime sorprese.

Domenica 5 agosto dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 19 vi aspettano laboratori creativi gioca e colora, area play, giochi centopici, decorazione coroncine, laboratori unicorno, collane magiche.

Dalle 20 alle 21 nell’angolo trucco unicorno potrete farvi truccare come Mia o farvi realizzare fantastiche acconciature centopiche. Dalle 21 la serata prosegue con lo spettacolo “Una centopica avventura” con Mia, Yuko e Mo. A seguire foto e autografi. Gadget per tutti.

Vezzi Portio. Corrado Cordova, interprete raffinato e appassionato, capace di coinvolgere e affascinare con il suono della sua chitarra, si esibirà domenica 5 agosto alle ore 17:45 a Vezzi Portio, comune sparso sulle alture tra Finale Ligure e Spotorno, nella seicentesca chiesa dedicata a san Salvatore, in frazione Magnone.

Il concerto “La chitarra e il Mar Mediterraneo: racconti delle terre del Sud” è come un viaggio immaginario che porta, con passione, dolcezza, nostalgia ed energia alla scoperta dei ritmi, delle tradizioni e della cultura musicale delle terre legate al mare Mediterraneo.

Il musicista spazia in un repertorio carico di suggestioni e contaminazioni, rivelando un forte senso di appartenenza a diversi luoghi del Mediterraneo intimamente legati, sempre con l’eleganza di un’esecuzione originale che recupera percorsi melodico armonici tipici della tradizione.

Toirano. L’Associazione “Festa dei Gunbi” con il patrocinio del Comune di Toirano organizza la 31esima Festa dei Gunbi fino a domenica 5 agosto (apertura stand ore 19). Piatti tipici e locali, birra, vini del territorio. Fiera mercato e itinerario gastronomico nel borgo antico di Toirano.

Dalle ore 19:30 cena rustica nelle cucine delle Giaire, Parco del Marchese e piazza Rosciano. Visita consigliata al Museo Etnografico della Val Varatella dalle ore 10 alle ore 23.