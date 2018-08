Servizio Civile, posti disponibili anche presso l’asilo nido di Albenga: ecco come fare domanda

Albenga. Sono stati approvati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile i progetti presentati da Confcooperative/Federsolidarietà di Imperia e Savona. Sono 18 i posti disponibili presso le sedi della croce verde Arma di Taggia e della croce bianca di Imperia e sono invece 7 i posti presso gli asili nido di Imperia, Sanremo, Ventimiglia, Taggia, San Bartolomeo al Mare ed Albenga.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire a Confcooperative Imperia Savona (in via Mansuino 12, 18038, Sanremo) esclusivamente secondo le seguenti modalità: con posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo savona@pec.confcooperative.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf; a mezzo “raccomandata A/R”; consegna a mano.

Il termine per l’invio delle domande via Pec o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018.

Il Servizio Civile rappresenta per i giovani un’importante opportunità di crescita e formazione personale oltre che permettere loro di inserirsi con responsabilità nella società di domani. La durata del servizio è di dodici mesi, l’impegno dei volontari è di 30 ore settimanali. Ai volontari spetta un rimborso spese mensile di 433,80 euro corrisposto direttamente dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Possono presentare domanda i cittadini italiani o stranieri in regola con i documenti di soggiorno che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

Per informazioni rivolgersi a Confcooperative/Federsolidarietà Imperia Savona in via Mansuino 12 a Sanremo inviando una mail a imperia@confcooperative.it o contattando il numero 380 9022871.