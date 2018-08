Servizio civile, posti disponibili anche presso la croce bianca di Finale Ligure

Savona. Sono 2.860 su 686 sedi i posti messi a disposizione da Anpas, l’associazione che riunisce le pubbliche assistenze, per il servizio civile. I progetti sono in tutto 96. Tra le associazioni presso le quali si può fare domanda c’è anche la croce bianca di Finale Ligure.

Ragazzi e ragazze possono presentare domanda entro le 18 del 28 settembre. Potranno presentare domanda i giovani (italiani e non, purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia), che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

Tutte le informazioni per partecipare al bando, con l’elenco delle sedi dove poter presentare la domanda sul sito http://www.anpas.org/bando-scn.html. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di piazza Donatori di Sangue a Finale Ligure, chiamare il numero 019.692333 o inviare una mail a info@crocebiancafinaleligure.it