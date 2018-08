Servizio civile, posti disponibili alla Croce Bianca di Savona

Savona. Sono 2.860 su 686 sedi i posti messi a disposizione da Anpas, l’associazione che riunisce le pubbliche assistenze, per il servizio civile. I progetti sono in tutto 96. Tra le associazioni presso le quali si può fare domanda c’è anche la croce bianca di Savona, che cerca otto giovani da inserire nel proprio progetto S.C.U. “Non solo soccorso a ponente”.

Ragazzi e ragazze possono presentare domanda entro le 18 del 28 settembre. Potranno presentare domanda i giovani (italiani e non, purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia), che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

“Una occasione unica per crescere sia a livello umano che professionale, consentendo ai giovani di ricevere un rimborso mensile di 433,80 netti al mese” affermano dalla Croce Bianca di Savona. La durata del servizio civile è di 12 mesi con un impegno di 30 ore a settimana.

Tutte le informazioni per partecipare al bando, con l’elenco delle sedi dove poter presentare la domanda sul sito http://www.anpas.org/bando-scn.html. Oppure è possibile rivolgersi alla segreteria amministrativa di via Montenotte, dal lunedì al venerdì alle ore 13:00, o ancora scrivere all’indirizzo mail: segreteria@crocebiancasavona.it.

Si ricorda che si può presentare una sola domanda per un unico progetto del Servizio Civile Universale, pena l’esclusione dalla selezione. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 28 settembre.