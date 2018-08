Servizio civile, Aism pubblica il bando per la selezione di quattro giovani volontari

Savona. Il Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale ha pubblicato il bando 2018 per la selezione di giovani da impiegare nei progetti di Servizio civile, a cui è possibile aderire entro il 28 settembre 2018.

Anche quest’anno Aism offre la possibilità di svolgere il Servizio Civile presso la propria sede di Savona in via Benedetto Walter, 3. Sono quattro i posti disponibili per il progetto “ InSieMe: giovani per un mondo libero dalla SM – territorio della Liguria“.

“Il Servizio Civile Nazionale, hanno spiegato da Aism, – è una grande opportunità di crescita personale, offre la possibilità di essere cittadini attivi e responsabili, di vivere un’esperienza qualificata e qualificante aiutando le persone con sclerosi multipla e permette di impegnarsi in progetti che rispondono concretamente ai bisogni delle persone con sclerosi multipla”.

“La durata del servizio è di 12 mesi ed è previsto un rimborso spese mensile di 433,80 euro, – hanno proseguito da Aism. – Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso o nazionalità che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni).

“Sul sito https://www.aism.it/savona si possono trovare le indicazioni per partecipare al bando e tutte le informazioni riguardanti il Servizio civile. Per avere informazioni in merito al Bando, o al Progetto Aism cui si intende partecipare, contattare il numero 019.809495 o tramite email all’indirizzo aismsavona@aism.it”.