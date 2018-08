Serie C1: la Sommariva Bormidese chiude in nona posizione

Bormida. Ultimo atto della prima fase del campionato di Serie C1. Vincono le prime quattro: l’Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo si impone 11-6 (5-5 al riposo) con il Banca Alba Olio Desiderio Ricca, successo a tavolino per il Centro Incontri per il forfait dell’Amici Castello, a segno la Torronalba Canalese 11-3 con Valle Arroscia (ancora senza Molli in battuta), mentre l’Imperiese si aggiudica il derby con la San Leonardo. Al Mermet, infine affermazione della Chiarlone Officine Albese Young sulla Sommariva Bormidese: 6-4 al riposo, 11-6 il finale.

Questi dunque gli accoppiamenti dei quarti del tabellone finale: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Banca Alba Olio Desiderio Ricca, Imperiese-Valle Arroscia, Torronalba Canalese-Chiarlone Officine Albese Young e Centro Incontri-San Leonardo.

Il tabellino:

Chiarlone Officine Albese Young-Sommariva Bormidese 11-6

Chiarlone Officine Albese Young: Federico Alessandria, Simone Adriano, Edoardo Defabri, Andrea Taricco.

Sommariva Bormidese: Manuel Gaggero, Marcello Bogliacino, Pietro Besana, Marco Molinari.

Arbitro: Giorgio Gili.

I risultati della 17ª giornata:

Sommariva Bormidese-Torronalba Canalese 3-11

Banca Alba Olio Desiderio Ricca-San Leonardo 11-5

Valle Arroscia-Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 6-11

Imperiese-Centro Incontri 0-11

Amici Castello-Chiarlone Officine Albese Young 8-11

I risultati della 18ª giornata:

San Leonardo-Imperiese 2-11

Torronalba Canalese-Valle Arroscia 11-3

Chiarlone Officine Albese Young-Sommariva Bormidese 11-6

Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Banca Alba Olio Desiderio Ricca 11-6

Centro Incontri-Amici Castello 11-0 forfait

La classifica: Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 16, Centro Incontri 14, Torronalba Canalese 13, Imperiese 11, Valle Arroscia 10, Chiarlone Officine Albese Young 8, San Leonardo 6, Banca Alba Olio Desiderio Ricca 5, Sommariva Bormidese 4, Amici Castello 2.