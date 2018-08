Alassio.Incidente stradale nella tarda serata di ieri sulla via Aurelia ad Alassio, davanti alla discoteca “Le Vele”. Secondo quanto appreso, poco dopo le 23:30, si è verificato uno scontro tra uno scooter ed un’auto, per cause ancora in via di accertamento.

Nell’impatto tra i due mezzi ad avere la peggio sono state le due persone a bordo del mtociclo, due giovani, caduti a terra dopo l’urto con la vettura. Anche il conducente dell’auto è rimasto ferito, con il mezzo che è andato a sbattere contro il muro di protezione dopo aver colpito lo scooter.

Foto 2 di 2



Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, militi della Croce Bianca di Alassio, militi della Croce Bianca di Albenga e il 118: i due ragazzi e il conducente dell’auto (estratto dall’abitacolo dai pompieri), dopo le prime cure, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, non sono in gravi condizioni e non hanno riportato gravi traumi o ferite.

Sul luogo dello scontro tra l’auto e lo scooter anche la polizia stradale per la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente stradale, con la via Aurelia rimasta bloccata per consentire l’intervento di soccorso e i rilievi degli agenti.