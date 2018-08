Agg. ore 14.45: Sul posto la polizia stradale si sta occupando dei rilievi. Secondo la prima ricostruzione sembra che l’uomo, 67 anni, al volante di un Kymco 300, abbia perso il controllo della moto andando a impattare violentemente contro il guard rail. Entrambi sono stati sbalzati dalla sella e sono finiti a terra a molta distanza dal mezzo: la donna, 50 anni, è morta sul colpo, mentre l’uomo versa in gravi condizioni. E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.

Agg. ore 14.20: La coda ha raggiunto i 5 km. In questi minuti è stato inviato sul luogo dell’incidente l’elisoccorso, per trasportare il ferito in ospedale.

di 8 Galleria fotografica Schianto sulla A10, morta una donna









Albenga/Andora. Un incidente si è verificato intorno alle 12.45 sull’autostrada A10 tra i caselli di Albenga e Andora in direzione Francia.

Lo schianto è avvenuto all’altezza del km 85: secondo quanto riferito una motocicletta con a bordo due persone sarebbe andata a schiantarsi contro il guard rail.

Sul posto sono subito intervenuti i medici del servizio sanitario d’emergenza e due ambulanze della Croce Bianca di Albenga, ma per una delle due persone a bordo della moto, una donna, non c’è stato nulla da fare. Anche l’uomo che era con lei versa in condizioni critiche.

Nel tratto al momento si registra una coda di 3 km.

Aggiornamenti in corso