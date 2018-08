Savona, un guasto blocca il ponte sulla Darsena: inutilizzabile fino a lunedì

Savona. Un malfunzionamento sta bloccando, da ieri mattina alle 7.30, il ponte a raso della Darsena di Savona. “Per garantire la massima fruibilità sia ai pedoni che alle imbarcazioni della vecchia darsena, nonché per motivi di sicurezza – fanno sapere dall’Autorità Portuale – il ponte è stato posizionato nella modalità aperto”.

L’intervento di ripristino sulle componenti elettroniche sarà effettuato nella giornata di lunedì 3 settembre. Il ponte rimarrà pertanto aperto (transito natanti consentito) sino al termine dell’intervento di manutenzione straordinaria.

“E’ stata predisposta adeguata segnaletica – fanno sapere dalla Port Authority – per comunicare ai pedoni in transito il disservizio del ponte ed il percorso alternativo per raggiungere il centro città”.