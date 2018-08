Savona, termina il cantiere di via San Lorenzo: da mercoledì si torna alla viabilità ordinaria

Savona. Si concluderanno domani i lavori di rifacimento della soletta della tombinatura del Rio San Lorenzo, avviati lo scorso 17 luglio. Lavori che si sono svolti “a tempo di record”: il cantiere si conclude infatti dopo soli 22 giorni, a fronte dei 40 originariamente previsti.

Da mercoledì mattina, quindi, in via San Lorenzo, via Mentana, via Abba, via Martinengo, via Oxilia e via Pisa, verrà ripristinata la viabilità ordinaria.

L’intervento era stato programmato per poter fare manutenzione alla soletta del rio che segue il percorso di via San Lorenzo, un lavoro preventivo per evitare eventuali crolli futuri.