Savona, strappa il braccialetto dal polso di una 80enne e la fa cadere a terra: baby rapinatore arrestato dai carabinieri

Savona. Rapina aggravata a lesioni a danno di un’ottantenne. Sono le accuse delle quali deve rispondere un minorenne che questa mattina è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Savona in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale per i minori di Genova.

Il ragazzo è accusato di essere l’autore della rapina avvenuta la mattina dell’11 agosto in via Crosalunga ai danni di M.E., 80 anni, che è stata derubata di un bracciale in oro, ma anche spintonata a terra rimediando una frattura al braccio e al bacino (i sanitari l’hanno giudicata guaribile in 30 giorni). Sul violento episodio erano subito scattati gli accertamenti dei militari del nucleo operativo e radiomobile di Savona che hanno ascoltato diversi testimoni ed analizzato i filmati di alcune telecamere della zona riuscendo ad identificare il baby rapinatore.

Vista la gravità del fatto e la consistenza degli elementi raccolti dai carabinieri, l’autorità giudiziaria per i munorenni ha chiesto e ottenuto l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata eseguita questa mattina.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la mattina dell’11 agosto, il minore ha notato l’anziana con il bracciale in oro, l’ha avvicinata da dietro e le ha strappato il gioiello dal polso facendola cadere. L’anziana era stata soccorsa dall’ambulanza e portata subito al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.

Al momento gli inquirenti stanno indagando su altri scippi avvenuti a Savona negli ultimi mesi per verificare se possano essere stati messi a segno dallo stesso minorenne.