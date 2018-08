Savona. Savona domani ricorderà le vittime della tragedia della A10. Alle 11.30 in Piazza Mameli la campana del Monumento ai Caduti rintoccherà in memoria delle vittime del crollo del ponte Morandi.

I rintocchi avverranno in concomitanza con i funerali di Stato a Genova, per esprimere solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita.

di 193 Galleria fotografica Crollato ponte Morandi a Genova









Essendo prevista la presenza del sindaco di Savona con il gonfalone della città ai funerali di Stato a Genova, alla cerimonia organizzata dall’amministrazione comunale di Savona in piazza Mameli presenzierà il vice sindaco Massimo Arecco.

Celebrazioni domani anche a Cairo Montenotte. Alle 11, in piazza della Vittoria, al Monumento dei Caduti, Cairo rinnoverà, in un mesto momento di raccoglimento e di preghiera, il proprio dolore per le vittime del disastro di Genova, stringendosi alle loro famiglie e a ogni cittadino del capoluogo ligure con sentimenti di cordoglio, di vicinanza e di grande affetto.

Bandiere a mezz’asta sulla facciata principale del Comune di Cairo Montenotte in segno di lutto per la tragedia che ha colpito la città di Genova con il crollo del Ponte Morandi sull’autostrada.

“Un doveroso segno di cordoglio e partecipazione in memoria delle vittime”, hanno fatto sapere dall’amministrazione comunale