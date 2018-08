Savona, rottura dell’acquedotto: chiusa via Collodi, manca acqua in varie zone

Savona. E’ allarme a Savona per la rottura improvvisa di un grosso tubo dell’acquedotto, che ha interessato via Collodi. Il problema si è verificato intorno alle 19:30 di oggi, con un fiume d’acqua che i è riversato sulla strada savonese, che risulta ad ora inagibile.

Immediato è scattata la segnalazione con l’arrivo sul posto della polizia municipale di Savona e dei tecnici dell’acquedotto. I vigili urbani hanno immediatamente provveduto alla chiusura della strada, mentre gli addetti all’impianto hanno in primis cercato di contenere la fuoriuscita dal tubo danneggiato. Alcuni negozi sono stati allagati, con l’impeto dell’acqua che ha sollevato anche tratti di asfalto.

Secondo quanto appreso via Collodi rimarrà chiusa al traffico fino a domani mattina. I tecnici lavoreranno tutta la notte per ripristinare la condotta e tornare alla normalità con la riapertura della strada.

Non mancano i disagi per i savonesi: secondo quanto appreso la rottura dell’acquedotto ha provocato lo stop all’erogazione dell’acqua in alcune zone della città: in particolare dalla zona di Santa Rita fino alle Fornaci.

Solo in serata la situazione dovrebbe tornare progressivamente alla normalità.

Aggiornamenti in corso