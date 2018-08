Savona: rapina un minorenne e lo minaccia con un coccio di bottiglia, 18enne arrestato dalla polizia

Savona. Ieri sera, a Savona, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un diciottenne originario dell’Ecuador con l’accusa di rapina.

In seguito a una segnalazione al 112, relativa a due persone che stavano litigando, i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti in piazzale Eroe dei due Mondi dove il giovane arrestato avrebbe sottratto il telefono cellulare ad un minorenne. Il giovane poi, per guadagnarsi la fuga, avrebbe minacciato la propria vittima con un frammento di bottiglia.

Una volta ricostruita la dinamica dell’episodio, per lui è scattata la misura restrittiva. L’arrestato, dopo gli atti di rito, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.