Savona, problemi a una conduttura dell’acquedotto: per un mese via San Francesco chiusa di giorno

Savona. Per un periodo che potrà durare anche un mese via San Francesco, la via che porta al convento dei Cappuccini, resterà chiusa durante il giorno. Un provvedimento che si è reso necessario a causa di un problema all’acquedotto.

“Si tratta di un intervento inderogabile sulla conduttura principale che fornisce le utenze della zona – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Pietro Santi – la strada sarà chiusa dal mattino alla sera ma durante la tarda serata e la notte sarà aperta al traffico. Per i mezzi di soccorso il transito sarà garantito dal viottolo che costeggia il plesso scolastico che per l’occorrenza sarà allargato su nostra richiesta a spese dell’acquedotto”.

“Avevamo anche chiesto di poterci far transitare il normale traffico fornendo il percorso di semafori – rivela Santi – ma la Polizia Municipale per motivi di sicurezza ha ritenuto di non concedere il permesso”.

Secondo il programma i lavori dovrebbero durare trenta giorni “ma – conclude Santi – credo che occorrerà sicuramente meno tempo”.