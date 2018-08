Savona, non c’è fine al degrado…

Savona. “I giardinetti del Prolungamento a Mare a Savona, dedicati ai più piccoli, dimostrano sempre più il degrado in atto. Dovuto certamente all’inciviltà dei frequentatori, ma anche alle mancanze dell’ amministrazione. Rifiuti ovunque mancanza di manutenzione e per ultimo rifugio notturno dei barboni, o se vogliamo essere politicamente corretti, di qualche senzatetto? Che lascia, come del resto in via Paleocapa, i resti notturni…”. Questa la segnalazione di un nostro lettore arrivata alla redazione.