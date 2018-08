Savona, muore l’anziana padrona: ora “due inseparabili” cercano casa

Savona. Per anni hanno allietato i lunghi momenti di solitudine di un’anziana savonese e poi, quando nei giorni scorsi la donna è deceduta, sono rimasti soli anche loro, in assenza di parenti che potessero farsene carico.

Ma un vicino di casa, impietosito della loro sorte si è rivolto ai volontari della Protezione Animali che, malgrado siano in questi giorni alle prese con numerosissimi animali selvatici in difficoltà e gattini abbandonati, hanno accolto anche i “due inseparabili”, di nome e di fatto, come la fotografia dimostra.

Chi fosse interessato alla loro adozione, dimostrando di possedere una confortevole voliera e le nozioni necessarie ad una loro corretta custodia, li potrà vedere presso la sede Enpa di via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.