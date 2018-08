Savona. Chi ha bisogno della discarica? A Savona sembra non servire più.

Non serve più per l’umido, come testimoniano i tanti, troppi cassonetti che si sono spaccati a causa del peso dei rifiuti. Ata non riesce a svuotarli perchè le discariche non ne accettano il contenuto: i savonesi differenziano male e per questo la “qualità” dell’umido non è sufficientemente elevata, nel senso che all’interno ci sono troppe altre “categorie” come carta o plastica. Così gli scarti di cibo marciscono, si appesantiscono, spaccano i bidoni e colano sull’asfalto.

Foto 2 di 2



Ma la discarica non serve più nemmeno per le altre categorie di rifiuti. Basta trovare un angolino poco “a vista”: nelle foto, ad esempio, quello che succede in via Scarpa. Le immagini sono di ieri pomeriggio e, secondo l’autore, la situazione era così già da più di due giorni.