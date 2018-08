Savona. Prosegue il sodalizio tra Museo della Ceramica di Savona e TPL Linea per la valorizzazione e la promozione dei musei cittadini. Dopo aver garantito agli abbonati del trasporto pubblico l’accesso gratuito al sabato mattina, la collaborazione tra l’azienda e il Comune di Savona proseguirà con nuove idee e progetti in ambito artistico e culturale.

Visto il successo delle prime settimane, la campagna museale “Passato e futuro si incontrano al museo” è stata prorogata fino a sabato 25 agosto. In arrivo anche nuovi cartelli informativi sui mezzi di trasporto pubblici, in città e lungo la riviera che va da Varazze a Finale Ligure, così da coinvolgere anche i turisti. Nata nell’ambito delle iniziative del Comune di Savona “I Musei Per La città, La città per i Musei”, la campagna ideata da Punto a capo, che coinvolge All About Apple Museum e il Civico Museo Archeologico e della Città, ha ricevuto anche il riconoscimento del marchio “Anno Europeo del Patrimonio Culturale” per il suo interesse nell’ambito del progetto UNESCO del 2018 ed è promossa anche nel sito e nel circuito Europeo” spiegano dal Comune.

Foto 3 di 3





“Accostare nella stessa campagna due musei così diversi tra loro, uno prettamente storico e uno tecnologico, può favorire ulteriormente lo sviluppo dell’interesse nei confronti della cultura intesa a tutto tondo e invogliare le scuole e la cittadinanza a frequentare insieme i musei. Queste promozioni avvicinano con nuove visite intere famiglie con bambini creando un nuovo rapporto con l’esperienza museale fin dall’infanzia. Un’iniziativa che grazie a un volantino italiano-inglese che promuove il biglietto di ingresso ai due Musei, inviterà anche i numerosi crocieristi e turisti stranieri alla visita dei due musei a formula scontata” aggiungono da Palazzo Sisto.

“Il patrimonio artistico della città di Savona sarà ulteriormente valorizzato da una serie di iniziative atte a coinvolgere alcune aziende in una collaborazione efficace e continuativa di promozione del territorio. Tanti i progetti che coinvolgono il circuito dei Musei Civici di Savona MUSA, come l’ingresso gratuito nel corso dei ‘Giovedì in Musica’ che hanno coinvolto Savona nel mese di luglio, ma anche la campagna regionale ‘Una Liguria sopra le righe’, che ha tra le tappe proprio il Museo d’Arte di Palazzo Gavotti” prosegue il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

“Le attività si sono inoltre arricchite del ciclo di incontri “Storie oltre la mela”.

Organizzati da All About Apple Onlus insieme a Progetto HMR, gli incontri raccontano la lunga storia dell’informatica. Collocare il contributo del marchio della mela in un contesto più ampio valorizza la collezione del Museo come testimonianza di un capitolo di storia scientifica e tecnologica. Gli incontri sono tenuti da Giovanni Cignoni, docente di Storia dell’Informatica all’Università di Pisa, sono gratuiti e rivolti a tutta la cittadinanza. I partecipanti agli incontri potranno inoltre usufruire tutti i sabati della promozione “Passato e futuro si incontrano al museo”, per la visita dei musei All About Apple e Museo Archeologico” concludono dal Comune di Savona.