Savona, il consigliere regionale Andrea Melis (M5S) incontra cittadini e simpatizzanti

Savona. Domani il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Liguria, Andrea Melis, parteciperà a un incontro con simpatizzanti e cittadini.

L’incontro si terrà alle 21 presso l’infopoint M5S di Savona, in via Silvio Pellico 1 (traversa di via XX Settembre).

“Sarà un momento importante di dialogo e confronto su tutti i principali temi di attualità ligure e savonese, ma anche una sorta di bilancio delle attività svolte in Regione e l’occasione per fare il punto sugli obiettivi futuri, spiegano dal M5S.