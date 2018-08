Agg. ore 10.10 – Attimi di paura in via Bruzzone, a Lavagnola, dove una donna è rimasta intrappolata con l’auto all’interno di un sottopassaggio: per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Problemi anche ai semafori in diverse zone della città, mandati in tilt dall’acquazzone. Alcuni interventi in centro per persone scivolate e cadute. Migliora lentamente la situazione in corso Ricci, dove a causa di diversi tombini ostruiti dalle foglie si sono verificati allagamenti.

Agg. ore 9.30 – Per chi è diretto verso Genova è obbligatorio il transito sulla A10: l’Aurelia è stata chiusa infatti ad Arenzano.

Savona. Un vero e proprio nubifragio si sta abbattendo in queste ore sulla città di Savona e sui comuni del ponente. Dopo la tempesta di fulmini di questa notte (leggi l’articolo e guarda le immagini), da alcune ore piove incessantemente e copiosamente: inevitabili i disagi e le ripercussioni sulla viabilità.

Sono decine infatti gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di strade, tombini e scantinati. “La maggior parte per fortuna è di piccola entità – spiegano dalla caserma savonese – e potrebbe anche risolversi da sola”. Nel frattempo però si lavora per cercare di tamponare il possibile.

Al momento i disagi maggiori si registrano in piazzale Amburgo a Savona, che qualche minuto fa è stato chiuso a causa dell’allagamento del sottopasso. Problemi anche in corso Ricci, trasformato quasi in un fiume dalla furia degli elementi, e nella zona di corso Svizzera e dello svincolo autostradale, dove un vero e proprio “lago” sbarra la strada alle vetture.

Allagamenti di minore entità si registrano anche ad Albissola e a Vado Ligure, dove il livello del torrente Segno è pericolosamente alto. Qualche difficoltà anche in autostrada, soprattutto sulla A6.

Ricordiamo che l’allerta arancione durerà nel ponente savonese fino alle ore 15, quando (salvo mutamenti nelle previsioni meteo) dovrebbe essere declassata a gialla.

Aggiornamenti in corso