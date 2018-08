Savona, due arresti in porto da parte della Polizia di Stato

Savona. Sono due gli arresti effettuati negli ultimi giorni dai poliziotti dell’ufficio di frontiera marittima della polizia di stato di Savona.

I fermi sono avvenuti nell’ambito dei controlli messi in atto in occasione degli approdi del traghetto “Cruise Smeralda” sulla linea Savona/Barcellona/Tangeri e degli approdi delle navi da crociera.

Il primo arrestato è un cittadino georgiano di 50 anni residente in Svizzera che era in procinto di imbarcarsi su una nave da crociera: dagli accertamenti è emerso che l’uomo doveva scontare la pena di otto mesi per furto aggravato avvenuto a Roma nel 2007.

Il secondo arrestato è un cittadino italiano di 38 residente in provincia di Lecco. Stava per partire per Barcellona. Gli agenti hanno scoperto che su di lui pendevano due ordini di esecuzione della pena per truffa emessi dall’ufficio esecuzioni penali della Procura presso i tribunali di Como e Foggia rispettivamente per sei mesi e nove mesi e quindici giorni.

Le attività di controllo e vigilanza proseguiranno nei prossimi giorni, specie nell’approssimarsi di Ferragosto.