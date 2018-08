Savona. Un trasporto “eccezionale” per davvero. E’ quello che ha affascinato (e un po’ preoccupato) i residenti che da corso Ricci a corso Mazzini hanno visto sfilare la “talpa” che ha scavato il lungo tunnel dell’Aurelia Bis.

Il gigantesco mezzo ha completato il proprio lavoro ad aprile, e successivamente è stato smontato in vari pezzi per permetterne il trasporto. Ieri il lungo viaggio verso il porto, da dove la fresa Tbm partirà per nuovi cantieri.

Foto 3 di 4







La “talpa” ha un diametro di 13,50 metri che consente di effettuare lo scavo e contemporaneamente di realizzarne il rivestimento. Per realizzare le tre gallerie dell’Aurelia Bis ha scavato per circa 3,9 chilometri.

(Immagini dal gruppo Facebook “Una Passeggiata per Savona”)