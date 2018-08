Savona, cucciolata di gattini ritrovata in un carro merci a Parco Doria

Savona. Conteneva una cucciolata di gattini un carro merci smistato nel deposito ferroviario di Parco Doria a Savona.

“Ad accorgersi della loro presenza – spiegano da Enpa Savona – sono stati due addetti ai lavori, Pasquale e Giovanni che, uditi i miagolii, li hanno cercati e pazientemente estratti, uno ad uno, da un profondo alloggiamento sotto il pianale del carro, dove una gatta li aveva partoriti e forse accuditi qualche giorno, chissà in quale stazione, fino all’improvvisa partenza che ha separato mamma e piccoli”.

“I sei cuccioli, ancora in buone condizioni di salute ma bisognosi di allattamento artificiale ancora per alcune settimane, sono stati recuperati dai volontari della Protezione Animali che ora li stanno accudendo presso la sede di via Cavour 48 r a Savona; e vanno ad aggiungersi ad una ventina di altri piccoli egualmente bisognosi di allattamento: un’attività che sta sfiancando i pochi volontari all’opera, dopo che le richieste di aiuto e collaborazione rivolte sui social sono, come sempre, rimaste senza esito”.