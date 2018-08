Savona. Intervento dei vigili del fuoco per la caduta di calcinacci da un cornicione. E’ successo ieri sera in via dei Valenti, una traversa di via Nazionale al Piemonte.

I pompieri sono stati allertati dai residenti della zona che si sono accorti della presenza nella via di detriti che si stavano staccando dal cornicione.

di 9 Galleria fotografica Savona, caduta di calcinacci da un cornicione: intervento dei vigili del fuoco









I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area che è stata anche parzialmente transennata a scopo precauzionale.