Savona, Asl 2: nuovo laser per l’Urologia dell’ospedale San Paolo

Savona. L’azienda sanitaria locale Savonese comunica che è stato portato a termine l’acquisto di un nuovissimo “laser ad olmio” che arricchirà la dotazione tecnologica del reparto di Urologia dell’ospedale San Paolo di Savona.

L’atto suggella l’esperienza del direttore amministrativo Salvatore Giuffrida presso l’Asl 2, arrivando poche ore prima del trasferimento a ricoprire analogo incarico presso il San Martino di Genova.

L’acquisto ribadisce inoltre l’impegno sempre presente dell’azienda verso il territorio di riferimento, ulteriormente testimoniato dalle gare già attivate per acquisire due TAC a 32 strati destinate all’ospedale di Savona, con opzione per una terza da mettere in opera all’ospedale di Pietra Ligure, e di un “angiografo biplano” destinato alla Neurologia del Santa Corona, con la possibilità di un ulteriore acquisto per la sede di Savona.