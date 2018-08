Savona, a RifondaFesta un incontro con Pasa e Traverso sugli incidenti sul lavoro

Savona. “Una delle più grandi tragedie di questi anni, quasi sempre sottovalutata dai più, riguarda i continui incidenti che accadano sul posto di lavoro, in certi casi con esiti mortali. Proprio venerdì 10 la notizia dell’ennesima disgrazia, questa volta alla Vetreria Etrusca di Altare, che ha colpito un giovane di 26 anni. Alla famiglia del giovane mandiamo tutta la nostra vicinanza in questo momento di dolore”. Lo afferma la segreteria provinciale di Rifondazione Comunista.

“Ma come è possibile che nel 2018 avvengano ancora incidenti sul lavoro e in quantità così elevata? – si chiedono – Questa sera alle ore 20.30 presso il palco dibattiti-concerti della Festa provinciale di Rifondazione Comunista nei giardini di Zinola, proveremo a dare una risposta a tutto questo indicando anche come uscire dal grave problema con Andrea Pasa segretario Camera del Lavoro – Savona e Anna Traverso portavoce Rete a Sinistra – Savona, coordinati da Licia Cesarini del PRC Savona”.

La serata proseguirà alle ore 22.00 con il duo chitarra-voce dalle sonorità sudamericane Johanna e Fabio Pesenti, mentre alle 23 si esibirà la band rock-blues Dirty Trick.