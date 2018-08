Santiago Vacca revisore dei conti al depuratore di Savona, il parere di “Politica per Passione”

Il comune di Savona è sempre più nel mirino della (mala)politica di centrodestra la quale non ha fatto altro, nell’ultimo anno, che mettere in cattiva luce la giunta di maggioranza. La nomina di Santiago Vacca come revisore dei conti al depuratore deve ancora suscitare polemiche, polemiche che si dovranno accettare e “incassare” in silenzio per colpa di una voglia irrefrenabile di “onnipotenza” da parte della (mala)politica.

Dopo anni di opposizione e di una vittoria inaspettata da parte della lista civica di centro destra capitanata da Ilaria Caprioglio, ci si aspettava un aiuto concreto da parte delle forze politiche che hanno aiutato anch’essi al trionfo. Tutto ciò non è avvenuto e al posto di dare una mano non ha fatto altro che mettere il bastone tra le ruote, distraendo chi avrebbe voluto lavorare per i propri elettori e cittadini con proposte concrete al posto di essere uno spettatore passivo dei giochi di poltrona della (mala)politica.

Dal nostro punto di vista sarebbe stato più opportuno dare questo incarico ad un savonese della società civile e non ad un “loanese di adozione” unto dall’alto. Ci sarebbe stata anche la possibilità di un suo ingresso in giunta, come unto del suo sodale Vaccarezza, ma grazie alla nostra denuncia abbiamo sventato questa operazione.

Movimento “Politica per passione”