Sanremo è pronta per il Carlin’s Boys

Presentata nelle sale del Casinò di Sanremo, la sessantesima edizione del Torneo Internazionale Carlin’s Boys che si svolgerà da martedì 28 agosto a sabato 1 settembre. Molte le autorità presenti sia del calcio, come il presidente provinciale Figc Corrado Angeloni, che locali come l’Assessore allo sport di Sanremo Eugenio Nocita.

Il torneo si riconferma di interesse nazionale ed internazionale viste le partecipazioni annunciate di alcuni club professionistici di prima fascia. Nuova formula per il torneo che prevede dieci squadre partecipanti con due fasi a triangolari prima delle finali.

Lo storico torneo ad inviti, curati per il secondo anno consecutivo da Vincenzo Stragapede, vede iscritte oltre ai campioni di carica del Genoa, altre tre società di Serie A del calibro di Chievo Verona, Empoli e Sampdoria, nonché l’ AS Monaco, proveniente dal vicino Principato. Completano il parterre delle partecipanti, Albissola, Cuneo, Virtus Entella, Savona e naturalmente la Sanremese.

Il torneo è stato contemplato come un contenitore di eventi ed attrattive, sarà disponibile presso lo Stadio Comunale la mostra dei calciatori più importanti che hanno disputato “Il Carlin’s” realizzata in collaborazione con Figurine Panini, tutto il torneo sarà ripreso e disponibile sulla piattaforma più importante al mondo di scouting WyScout, SportAssist il gestionale per squadre calcistiche offrirà la possibilità ai partecipanti di ricevere un account gratuito, molte altre sorprese si avvicenderanno durante la settimana “Carlina”.

Le gare dei triangolari (dal martedì al venerdì) avranno inizio alle ore 18:30, mentre sabato 1 settembre la finale 3°/4° posto di disputerà alle 15 e la finalissima alle 17.