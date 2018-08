Sanità, allarme Uil: “Carenza di personale, serve cambio di rotta della Regione”

Liguria. “Mai come in questo periodo la Uil della Liguria deve ringraziare i lavoratori della sanità e del sociale che, costretti a lavorare in una continua emergenza e sotto organico, profondono la massima professionalità e impegno assoluto in favore della collettività e, soprattutto, delle persone più fragili e più deboli come anziani e soggetti non autosufficienti”. Così il sindacato torna a lanciare l’allarme sulla carenza di personale nel comparto sanitario.

“I concorsi banditi o in via di definizione non saranno sufficienti a coprire le carenze nei pronto soccorso e in corsia, non saranno adeguati a ad avviare una sacrosanta campagna di prevenzione alle malattie croniche e alle battaglie antinfluenzali che sono alla base di un approccio corretto alla materia sanitaria”.

“Oggi sarebbe più che mai opportuno passare dalla gestione dell’ emergenza all’efficacia della programmazione”.

“La Uil Liguria chiede all’assessore Viale e ai vertici Asl risposte. Ad oggi, per la Uil della Liguria, la Giunta Toti – Viale non ha risolto i problemi dei cittadini che hanno avuto dalle istituzioni regionali tante parole e zero risposte” conclude la Uil ligure.