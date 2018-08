Sabato sera alla SMS La Rocca di Savona serata di tango

Sabato sera, 25 agosto, la SMS Contadini ed Operai “La Rocca” di Savona – aderente ARCI Savona – organizza assieme all’associazione Tango Zero un evento dedicato al tango.

Ospiti della serata i “Detalles de Tango” in formazione di quartetto:

Claudio Di Romualdo Bandoneon

Leonardo Ferretti Pianoforte

Olesya Rusina Violino

Alessandro Paolini Contrabasso

Suoneranno in Concerto il loro repertorio di brani tutti ballabili per riempire di musica e tango la splendida pista sotto i pini secolari che tanto amiamo.

Ad aumentare la magia della serata aggiungerà la sua selezione un dj che è un pezzo di storia del tango torinese…..

DJ SET Carlo Lovera – Carlitos Tj (Torino)

Come sempre la SMS offre trattoria per cenare sul posto e bar sociale a prezzi pop. Prenotazioni cena 3711409945

Ricco il programma della serata:

h. 21.00/01.00 Milonga RoccaTango ingresso 10 euro

h. 22.30 Concerto Detalles de Tango

c/o SMS La Rocca, via Alla Rocca di Legino – Savona

(dall’Autostrada direzione zona Industriale PAIP, P.le Moroni)

Parcheggio libero intorno alla struttura.

info e prenotazioni milonga 3491913799

cena 3711409945