Pietra Ligure. Doppia cerimonia nuziale per Roberto e Lorena: al mattino presso la chiesa di Tovo San Giacomo, dove si è svolto il rito religioso, mentre al pomeriggio presso il molo dei Marinai d’Italia a Pietra Ligure, con la celebrazione del sindaco Alessandro Oddo. Per la coppia tovese una doppia e originale celebrazione per le loro nozze, arrivate dopo tanti anni di convivenza. E continua la tendenza, sempre più in voga nelle località savonesi, convogliare a nozze in location alternative, come al molo dei Marinai d’Italia a Pietra Ligure.

Foto 3 di 6