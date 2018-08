Alassio. Il pubblico della città del Muretto in delirio per Caparezza che, ieri sera, nel maxi palco allestito nel porto Luca Ferrari, ha cantato davanti a più di 2500 persone. Quella di Alassio era l’ultima tappa estiva del “Caparezza Prisoner 709 Tour” (prima del gran finale a Treviso il 2 settembre), uno show che prende il nome dall’omonimo album con il quale ha ottenuto un doppio disco di platino.

Il cantautore rapper pugliese ha cantato molte tracce del suo ultimo lavoro, ma anche i suoi più grandi successi facendo saltare e scatenare il pubblico di Alassio. Dopo il grande show di ieri sera la musica del Riviera Riviera Music Festival di Alassio continua stasera con l’atteso “Non abbiamo armi tour” di Ermal Meta, vincitore di Sanremo 2018.

di 16 Galleria fotografica Concerto Caparezza ad Alassio









Un evento molto atteso come dimostra la prevendita dei biglietti visto che sono già esauriti da settimane quelli a sedere. Ma niente paura sono disponibili ancora ticket per i posti in piedi presso la biglietteria Porto Luca Ferrari che sarà aperta dalle 15,30.

Per raggiungere l’area concerto, saranno attive per il pubblico due navette gratuite con partenza dalle 18,30, in concomitanza con l’apertura dei cancelli. Nella città di Alassio, con partenza dal Comune, la navetta seguirà le fermate tradizionali del bus di linea; nella città di Albenga la navetta (capienza 50 posti) partirà dallo Stadio Riva sino a giungere al Porto Luca Ferrari.

L’organizzazione ricorda che “non sarà possibile raggiungere il porto con le autovetture. Si consiglia l’utilizzo delle navette previste o arrivare ai concerti a piedi o con motoveicoli” (previsto ampio parcheggio per motocicli).

Il Riviera Music Festival è realizzato da “DallaParteDellaMusica” Srl, dalla Marina di Alassio Spa e dalla Strobe Srl, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Alassio in collaborazione con Ge.S.Co Srl, ed il supporto di C.N.A.M. Alassio, Consorzio Alassio un mare di shopping, Associazione Bagni Marini, Associazione Albergatori, Consorzio Macramè.