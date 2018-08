Rinnovo dell’Organismo indipendente di valutazione della Camera di Commercio: candidature aperte fino al 31 agosto

Regione. La Camera di Commercio Riviere di Liguria ricorda che “il 31 agosto prossimo scadono i termini per partecipare alla procedura di valutazione comparativa per la nomina del nuovo Organismo indipendente di valutazione (Oiv) in forma monocratica.

L’incarico avrà una durata di tre anni e il compenso è di 5 mila euro lordi annui. Avviso e modulo di domanda sono disponibili sul sito web camerale alla pagina http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1766 e nel portale della performance tenuto dal Dipartimento funzione pubblica.

Per informazioni contattare il Servizio pianificazione e controllo ai numeri 0187.728201, 0187.728248 o scrivere all’indirizzo mail controllo.gestione@rivlig.camcom.it.