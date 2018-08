Rimpasto a Savona, Giovani Forza Italia: “Il sindaco Caprioglio fuori dalla realtà”

Savona. Il rimpasto varato dal sindaco di Savona Ilaria Caprioglio ancora al centro delle polemiche e dei contrasti interni al centrodestra. E’ il Coordinamento regionale giovani di Forza Italia a tornare sull’argomento, dopo l’ufficializzazione del nuovo assetto della giunta comunale di Palazzo Sisto.

Nel mirino, ancora, l’esclusione di Barbara Marozzi: “La scelta unilaterale del sindaco Caprioglio di escludere l’assessore Marozzi dalla Giunta del Comune di Savona ci lascia ancor più basiti, leggendo le presunte motivazioni di tale scelta. Cacciare senza convocare neppure l’assessore, ma soprattutto mandare via una eletta per inserire una non eletta denota come il sindaco si sia distaccato dalla realtà e pensi solo a spostare le pedine nel palazzo” afferma il coordinamento forzista.

“Pensare solo che le politiche giovanili o le pari opportunità siano il problema attuale di Savona e che quindi serva un cambio di rotta per rilanciare la città su tali temi, risulta allucinante”.

“Confermiamo quanto già detto, questo sindaco non governa più la città ma cerca di sopravvivere sperando che vada tutto bene … Ma caro sindaco, ci dispiace svegliarla dal suo sogno, ma il castello è iniziato a crollare” conclude il Coordinamento regionale giovani di Forza Italia.