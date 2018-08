RifondaFesta, ai giardini di Zinola si parla della sinistra e del suo ruolo nel mondo di oggi e di domani

Savona. Continua RifondaFesta, la festa provinciale di Rifondazione Comunista.

Oggi, giovedì 9 agosto, alle 20.30, presso il palco dibattiti-concerti nei giardini di Zinola, si terrà una discussione riguardante “la sinistra e il suo ruolo nel mondo di oggi e di domani: dalla necessità di unire un fronte il più ampio possibile e in grado di dare risposte radicalmente alternative rispetto al sistema dominante, fino alla necessità di capire dove nascono le radici della profonda crisi che attraversa la sinistra in Italia, passando anche per il ruolo del Partito della Rifondazione Comunista”.

Se ne parlerà nel dibattito dal titolo “Ma che colpa ha la sinistra” con Maurizio Acerbo, segretario nazionale Rifondazione Comunista, intervistato da Matteo Pucciarelli, giornalista de “La Repubblica”.

La serata proseguirà alle 22.30 con lo spettacolo teatrale “Il peggior meglio del nostro peggio” interpretato dalla compagnia dei Geni Egoisti.