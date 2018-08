Varazze, rifiuti: nuovo regolamento approvato in Consiglio comunale, incontro pubblico

Varazze. “Con l’avvio del nuovo servizio di raccolta rifiuti tramite cassonetti stradali ad accesso controllato e sistema “porta a porta” presso le utenze non domestiche, ampliato anche alla raccolta della frazione umida prima non effettuata, si è reso necessario apportare modifiche al regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione rifiuti, approvato nel consiglio comunale del 27 luglio”. Lo rende noto l’assessore all’ambiente e alla nettezza urbana del Comune di Varazze Massimo Baccino.

Il regolamento disciplina principalmente le nuove modalità di conferimento del rifiuto in modo differenziato da parte dell’utenza e la successiva raccolta da parte del gestore del servizio, nonché le modalità di accesso e utilizzo del centro di conferimento rifiuti comunale attivato dal 1 febbraio 2018, in località Pero – sede ex cartiera.

“Si coglie pertanto l’occasione per riaprire la campagna di comunicazione sulle modalità di raccolta differenziata nota come “I colori fanno la differenza” invitando la cittadinanza, gli esercenti commerciali ed i gentili ospiti all’incontro che si terrà il giorno 22 agosto, alle ore 21.00, presso la sala congressi del Palazzetto dello Sport, in piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa” aggiunge l’assessore varazzino.

“Riteniamo utile richiamare l’attenzione dell’utenza al tema raccolta differenziata affinché l’impegno di tutti possa consentire il raggiungimento degli obiettivi di legge migliorando il decoro della città” aggiunge ancora il sindaco Alessandro Bozzano.

All’incontro saranno presenti oltre all’assessore Massimo Baccino, il direttore tecnico della ditta Sat S.p.a – gestore del servizio, il comandante della polizia locale, i referenti dell’ufficio tecnico comunale e del Centro di educazione ambientale CEA Parco Costiero Piani d’Invrea.